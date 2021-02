Książę Harry otwiera się na temat życia w rodzinie królewskiej: "Przypłaciłem to ZDROWIEM PSYCHICZNYM"

To było bardziej wycofanie się niż ustąpienie. Jak wielu ludzi widziało, to było bardzo trudne środowisko. Wszyscy wiemy, jaka potrafi być brytyjska prasa i ona niszczyła moje zdrowie psychiczne - wyznał Harry.

Książę przyznał, że decyzję o przeprowadzce podjął, by chronić swoich najbliższych. Zapewnił również, że w rzeczywistości on sam nigdy nie uciekł od swoich obowiązków, a pomagać społeczeństwu może właściwie w każdym zakątku świata.

Stwierdziłem: "To jest toksyczne". Zrobiłem więc to, co zrobiłby każdy mąż i ojciec, chciałem zabrać stamtąd moją rodzinę. Nigdy nie odeszliśmy i jeśli o mnie chodzi, niezależnie od decyzji po tej stronie, ja nigdy nie odejdę. Zawsze będę pomagać, ale moje życie jest służbą publiczną, więc gdziekolwiek na świecie będę, to zawsze będzie wyglądało tak samo - stwierdził.