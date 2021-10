Blac Chyna AWANTURUJE SIĘ na lotnisku o SZCZEPIONKI: "Idź się zaszczepić, nie bądź GŁUPIĄ DZ*WKĄ"

Blac Chyna to postać dość kontrowersyjna. Popularność przyniósł jej nie tylko związek z Robem Kardashianem, ale również z Tygą, który umawiał się swego czasu z Kylie Jenner. Chyna i Rob mają dzieci, o które bardzo dbają. W trosce o zdrowie swoje i swoich pociech raperka zdecydowała się zaszczepić, czym pochwaliła się na początku tego roku w mediach społecznościowych.

Gwiazda nie należy więc do grona antyszczepionkowców, a sama ideologia tego ruchu najwyraźniej doprowadza ją do szału. Dowodem na to jest awantura, jaką Blac Chyna zrobiła na lotnisku na Florydzie.

Longer Footage Of Black Chyna Going Off On Passengers For Refusing The Vax At Miami Airport!

Zaczęło się jednak niewinnie. Po wylądowaniu na lotnisku w Miami do Blac Chyny zaczęli podchodzić fani. Niektórzy chcieli sobie zrobić zdjęcie z idolką. Jedna z kobiet stanęła obok raperki, a wtedy artystka wpadła w szał. Gwiazda zaczęła krzyczeć na fankę i powtarzać jej, żeby się zaszczepiła.

Idź się zaszczepić, ku*wa i nie bądź głupią dz*wką - wrzeszczała Blac Chyna. Idź się przebadać! To smutne, naprawdę mnie takie coś wkurza - kontynuowała.

Idź i się zaszczep! To samo musisz zrobić ze swoimi dziećmi. Właśnie dlatego starsi ludzie umierają, do cholery - krzyczała. Ludzie na lotnisku nie wzięli jednak słów raperki na poważnie. Większość śmiała się z gwiazdy, niektórzy ją nagrali i wrzucili do mediów społecznościowych. Blac Chyna jakoś się tym nie przejęła i... porównała ich śmiech do śmiechu hien.

Godna podziwu charyzma?

Chcecie wiedzieć, dlaczego jesteśmy jednocześnie najlepszym i najgorszym portalem plotkarskim w Polsce oraz gdzie podziały się Grycanki. Posłuchajcie najnowszego odcinka Pudelek Podcast!

Zobacz także: Longer Footage Of Black Chyna Going Off On Passengers For Refusing The Vax At Miami Airport!