Magda Gessler NIE WPUŚCI do swoich restauracji osób niezaszczepionych? "Tak jest w Austrii, Szwajcarii"

Kasia 22 min. temu zgłoś do moderacji 69 11 Odpowiedz

Powariowali z tą segregacją sanitarną. Austria akurat ma doświadczenie w masowym szaleństwie i bezkrytycznym patrzeniu na przepisy prawa, ale że my w Polsce to akceptujemy? Pierwszy raz w życiu liczę na polską dezynwolturę i że zatrzymamy tę głupotę segregacyjną. Piszę to jako osoba zaszczepiona, ale rozumiem i daję wybór tym co się nie szczepią. Już pominę fakt, że ja jako zaszczepiona też mogę przenosić wirusa - więc te segregacje poza napiętnowaniem niezaszczepionych nie mają żadnego sensu. Posłuchajcie sobie przemówienia Turskiego - Auschwitz nie spada z nieba - te segregacje to jest ta droga.