TYLKO NA PUDELKU: Monika Olejnik miażdży antyszczepionkowców! Nigdy nie zaprosi ich do programu

Aaaa 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

To że ktoś nie chce przyjąc jednego preparatu nie oznacza że jest antyszczepionkowcem. Oznacza że nie chce brać udziału w eksperymencie i doprowadzić do obowiązku szczepień np. Dzieci. Preparatem, który paraliżuje ludzi, powoduje zakrzepy, zapalenie mięśnia sercowego, problemy ze wzrokiem, z utratą przytomności z niewiadomych przyczyn, powoduje bruzdy na ciele i siniaki itd itd. A dopiero okaże się za kilka lat co to za cudo. A do tego, śmiechu warte, nie zabezpiecza przed covidem. Koń by się uśmiał :) mam dwoje dzieci i oboje szczepieni ale tego syfu nie przyjmę. I co jestem antyszczepionkowcem?