Monika Olejnik liczy na weto Andrzeja Dudy w sprawie "lex TVN": "Mam nadzieję, że znajdzie się strażnik wolności słowa!"

Meg 1 godz. temu zgłoś do moderacji 128 35 Odpowiedz

Moze niech Olejnik jako dzinnikarka powie o tym ze prawo już obowiązujące nakłada na nadawcę warunek 49 procent udziału polskiego. To od lat funkcjonuje. A TVN znalazł dziurę w prawie, zarejestrowało się poza Unią Europejską, na lotnisku w Holandii gdzie nie zatrudnia żadnych pracowników. TVN złożył wniosek o przedłużenie koncesji w lutym ubiegłego roku. KRRIT do tej pory nie przyznało koncesji bo łamią prawo, Unijne i Polskie 🤷🏻‍♀️ Ale To nasze dzinnikarstwo TVNowe o tym nie wspomni..