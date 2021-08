Top of the Top Sopot Festival. Piotr Kraśko też żartuje politycznie ze sceny: "To jest REASUMPCJA NASZEGO WYSTĘPU"

Hey1 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TVN-owski Sopot to jakieś kuriozum. Festiwal wzajemnej adoracji tvn-owskich gwiazdeczek, mówiących głównie o sobie i swojej stacji, jakby była jakimś pepkiem świata, a to po prostu jedną z telewizji działających na rynku. Do tego śmieszne gwiazdeczki, które zwracają się do publiczności per "Sopot" (to jakiś podmiot zbiorowy?), wydają komendy typu "wstańcie", żenada. Dodajmy do tego bezczelne reklamowanie różnych produktów plus wszechobecne zaczepki polityczne i mamy pełny obraz tandety skrywanej pod płaszczykiem blichtru.