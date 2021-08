Marcin Prokop z sopockiej sceny wbija szpilę rządzącym: "REASUMPCJI głosowania nie przewidujemy"

Kaja 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Nie rozumiem waszego hejtu na PiS. Ze wszystkich obecnych partii to najlepszy wybór a w szczególności lepszy niż oPOzycja. Nie oglądam telewizji z reguły ale uwielbiam oglądać wiadomości w TVP i TVP info bo można zobaczyć Dantuę Holecką, której, przyznaję, jestem jej fanką. Czytałam o niej sporo i wiem że Danuta Holecka osiągnęła taki sukces tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy i tym że nie zwracała uwagi na to co o niej współpracownicy mówią. Ale wracając do tematu PiS to uważam że na PO powinien się wylać większy hejt bo oni POokradali nam Polskę sprzedali i dlatego taka bieda jest teraz bo PIS próbuje naprawić ich błędy bo PO nas Niemcom sprzedało i teraz PiS będzie to naprawiać przez co najmniej kilka pokoleń, taki nasz kraj zniszczony.