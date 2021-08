Top of the Top Sopot Festival 2021. Znamy tegorocznego laureata Bursztynowego Słowika!

Top of the Top Sopot Festival 2021 trwa. Coroczny festiwal muzyczny, który odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie, uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń show biznesu. To wtedy najpopularniejsi rodzimi artyści mają szansę zaprezentować się przed ogromną publicznością oraz pokazać się na ściance po dłuższej przerwie.