Black Eyed Peas postawiło TVP warunek, strasząc odwołaniem występu? "Mogli wesprzeć społeczność LGBT, ale musieli pochwalić Polskę"

Ergo 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jaki to jest chory kraj, że negocjacje z 4 rzędnym zespołem prowadzi prezes tv, bo chłopaki chcą wyjść na scenę z tęczą. I wszystkim w TVP pękają zadki z nerwów, co na to Dziadek z Żoliborza 😂😂😂