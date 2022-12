Sylwester Marzeń TVP: Black Eyed Peas wystąpili w TĘCZOWYCH OPASKACH. Tomasz Kammel reaguje (ZDJĘCIA)

Sylwestrowy czas to nie tylko wspólne odliczanie do nowego roku, ale i walka stacji telewizyjnych o przyciągnięcie jak największej publiki. W tym roku o tytuł najlepszej zabawy sylwestrowej walczą Telewizja Polska i stacja Polsat. Mimo że na początku pojawiły się głosy, że publiczny nadawca w tym roku nie zamierza ściągać gwiazdy z zagranicy, to wkrótce okazało się, że na zakopiańskiej scenie pojawią się światowej sławy nazwiska. Jako pierwsza ogłoszona została Mel C. Niestety artystka niespodziewanie odwołała swój występ. Artystka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że nie pojawi się w Zakopanem. W sieci natychmiast wybuchła dyskusja o tym, że ma to związek z tym, że Mel C od lat wspiera środowiska LGBT.