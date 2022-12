TVP potwierdza: Black Eyed Peas dołącza do składu Sylwestra Marzeń! Nie obyło się bez SZPILI dla Mel C...

TVP ogłasza nową zagraniczną gwiazdę Sylwestra Marzeń

Choć rezygnację Mel C wielu traktowało jako wizerunkową wtopę TVP, to od początku zapowiadano, że stacja wciąż ma asa w rękawie. Niedawno informowaliśmy, że Telewizja Polska prowadziła rozmowy ze znaną formacją Black Eyed Peas, która zasłynęła w przeszłości takimi hitami jak "Where is the Love?" czy "Let's Get it Started". Osobom decyzyjnym ponoć bardzo zależało, aby sprowadzić trio do Polski.