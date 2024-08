Blake Lively o krok od wpadki. Błyszczała na premierze w RYZYKOWNEJ stylizacji

nick 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dwie najgorsze ksiazki jakie w zyciu przeczytalam, to wlasnie Colleen Hoover "Wszystkie nasze obietnice" - poziom dialogow z Harleqiuna, ktore zdarzylo mi sie przeczytac (jedna ksiazka) w latach 80-tych...Oraz Nicholas Sparks "Jedno zyczenie" - tej nawet nie skonczylam, a to mi sie nie zdarzylo przez 40 lat i plus minus 1000 przeczytanych ksiazek... Czytam rozne: kryminaly, thrillery, beletrystyka, obyczajowe, komedie, since fiction...wiec to nie kwestia bledu w wyborze tematyki, po prostu jezyk, dialogi, wewnetrze glosy bohaterow sa na poziomie licealnym...