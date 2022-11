Blake Lively w zaawansowanej ciąży i sukience za ponad 40 TYSIĘCY ZŁOTYCH komplementuje Ryana Reynoldsa ze sceny (ZDJĘCIA)

...... 15 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

politycy i bogacze nie przejmują sie jakos przeludnieniem, ani ociepleniem klimatu? Robią sobie jedno dziecko za drugim i latają prywatnymi samolotami. Ale nam robią kazania żeby raczej nie jeździć samochodem do pracy tylko tłuc sie autobusami codziennie 2 godziny i że nie musimy wcale miec dziecka.... Czy tylko mnie to irytuje, że umoralniają nas przez media a dla siebie samych mają zupełnie inne życie i zasady? My mamy oszczędzać wodę w prysznicu i energię w domu a sami pompują litry wody i je ogrzewają non stop w swoich prywatnych basenach. Jak jesteście w stanie wielbić ludzi ktorzy ewidentnie kłamią, grają i nie mają do was żadnego szacunku ??