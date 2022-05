Gala MET 2022. Blake Lively odsłania drugą kreację na słynnych schodach ku ZDZIWIENIU Ryana Reynoldsa (ZDJĘCIA)

Gala MET po raz kolejny skłoniła gwiazdy do kreatywnego spojrzenia na zagadnienie amerykańskiej mody. Zaproszeni goście swoimi kreacjami musieli bowiem wpisać się w motyw "Gilded Glamour" nawiązujący do okresu w historii USA, tzw. Wieku Pozłacanego. Na czerwonym dywanie tradycyjnie nie zabrakło największych gwiazd show biznesu, które dołożyły wszelkich starań, by przyciągnąć uwagę fotoreporterów. Starannie dobrane kreacje na gali zaprezentowały m.in. Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Camilla Cabello czy Cara Delevigne.