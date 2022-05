Gala MET 2022. Zatrzęsienie gwiazd na "modowych Oscarach: Kardashianki, Naomi Campbell, Jessica Chastain, siostry Hadid... (DUŻO ZDJĘĆ)

ksiegowy 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

same gwiazdy lewackiej strony mediów…nigdy nie idnosilem sie w rem sposob ale dzielenie ludzi na to jakim trendom politycznym propsują to jest cos przez co muzg paruje… Przez kardashianki to zuzyto tyle prądu na ogladanie tego show ze nie mozna tu mowic o ekologicznych dązeniach a nieswiadome wykorzystywanie A Keys w trendowaniu polityki NY to jest to obrzydliwe i kojarzy mi sie z cccp i uzywaniem sportowcow do celow politycznych No sorry ludzie…