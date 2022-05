Gala MET 2022. Kylie Jenner robi dziwne miny, pozując jako "sportowa panna młoda" (ZDJĘCIA)

Gala MET to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. W tym roku wystawa w Metropolitan Museum of Art odbywa się pod hasłem "W Ameryce: Antologia Mody".

Prestiżowa impreza jak zwykle przyciągnęła tłum efektownie ubranych gwiazd i celebrytów. Większość z nich próbowała swoim strojem nawiązać do tematu przewodniego gali. Na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Naomi Campbell, Nicki Minaj, Billie Eilish, siostry Hadid czy Gwen Stefani.

Nie zabrakło oczywiście Kardashianek, które kochają modę, choć czasem można odnieść wrażenie, że jest to miłość bez wzajemności.

Kylie Jenner pozowała na czerwonym dywanie w "sukni ślubnej" , której dół uszyto z wielu warstw falban. Konstrukcja była tak ciężka i niewygodna, że w trakcie chodzenia Kylie musiała korzystać z pomocy asystenta . Do masywnego dołu doszyto prześwitującą górę o kroju T-shirtu z gorsetem.

Na siateczkowym materiale widniał napis "OFF", który najwyraźniej sugerował, że sukienkę zaprojektowała firma Off-White należąca do nieżyjącego już Virgila Abloha. Na głowie Kylie miała odwróconą czapkę z daszkiem ozdobioną stroikiem i woalką. Do tego założyła masywne kryształowe kolczyki, które opadały jej na ramiona. Kreacja zebrała wiele krytycznych recenzji.