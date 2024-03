Blake Lively WYŚMIAŁA "zaginięcie" Kate Middleton w reklamie. Fani są WŚCIEKLI: "ZERO KLASY"

Twój nick 1 godz. temu zgłoś do moderacji 255 13 Odpowiedz

Są dwie opcje: Kate jest umierająca albo to problemu na bazie kryzysu w związku i będzie rozwód. To nie była zwykła operacja bo ona kilka godzin po porodzie już wychodziła z noworodkami do reporterów. Pałac kręci, tuszuje, udaje że jest ok kiedy nie jest. Dzieci też od grudnia nie było w szkole, zmieniły na inną, uczą się w domu, zwolniono nianię. Stało się coś bardzo poważnego co oni próbują ukryć.