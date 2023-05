Blanka już po pierwszej próbie generalnej. Dziennikarz ciepło o jej występie: "Oglądasz na własną odpowiedzialność" (WIDEO)

1234 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest naprawde przykre jak bardzo nasi dziennikarze podstawiaja,jej noticed.Moze nie jest to piosenke najwyzszych lotow ale jest to reprezentantka Polski I powinnismy ja wspierac.smutno sie patrzy jak bardzo brakuje nam Solidarnosci.w innych krajach tez sa kiepscy reprezentancji ale ich narod stoi za nimi murem- przynajmniej na aren't miedzynarodowej