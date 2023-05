Blanka w limonkowej kreacji i ogromnym napisem "BEJBA" błyszczy na ceremonii otwarcia Eurowizji (ZDJĘCIA)

Po próbach do półfinału Eurowizji polscy fani nie do końca byli przekonani co do całego show i efektów, na które postawiła Blanka. Jeden z eurowizyjnych dziennikarzy porównał wizualizację show do deski klozetowej z lat 90. Pod TikTokiem pojawiło się mnóstwo komentarzy, które wtórowały dziennikarzowi. Jednak bukmacherzy są nieco innego zdania i po próbach oceniają występ naszej polskiej reprezentantki jako nienajgorszy. Według najnowszych przewidywań szanse Polski wzrosły o cały punkt procentowy. Blanka ma 72% szans na awans, co daje nam 9. miejsce w półfinałach wśród 10 państw, które przejdą dalej.