Blanka Lipińska chwali się CZARNĄ KUCHNIĄ, a w niej: dwie lodówki, elektryczne szuflady i głośnik. Funkcjonalnie? (ZDJĘCIA)

Jsjsj 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Blanka:,,Dobra, odczekaliśmy już miesiąc, wystarczajaco długo żeby sprawy przycichły, wtorek twoj, środa moja" Siwcowa: ,,Ok, to ja wrzucam post o adrenochromie, bi mega chce do tych illuminatow, a ludziom się wciśnie, że to witaminki" Blanka: ,, ok, to ja bardziej lajtowo, ale też satanistycznie, mojej czarnej komnacie"