Roksana Węgiel wspomina, jak Blanka Lipińska zachowała się względem niej: "ZJECHAŁA mnie z góry do dołu". Teraz pisarka się tłumaczy (FOTO)

Roksana Wegiel gorzko o branży: "Ja naprawdę mam trochę dość show biznesu"

Roksana Węgiel o spotkaniu z Blanką Lipińską: "Zjechała mnie z góry do dołu"

To jest śmieszne. No Blanka w ogóle... no nie, to jest hit. Ja pamiętam, jak na gali Plejady właśnie spotkałam się z Blanką i miałam taką kreację... miałam takie ramiona po prostu takie sterczące. No i Blanka tak na mnie spojrzała, zjechała mnie z góry do dołu i powiedziała: "No, Ty chyba nie powinnaś obok mnie stać". Samo to już o niej dużo świadczy - mówiła Węgiel, przyznając, że nigdy nie czytała i nie zamierza sięgać po dzieła autorstwa pisarki.