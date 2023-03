Roksana Węgiel zdradza, w jakim wieku została MILIONERKĄ! "Nie miałam pojęcia, jakie w tej branży można zarobić pieniądze"

Tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam , bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie - wyjaśniła Roksana, zaznaczając jednak:

Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu. Wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest dla mnie jakiś priorytet. Zawsze podchodziłam do muzyki z wielką miłością. W wieku 12 lat zaczęłam i totalnie nie miałam pojęcia, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Nigdy nie miałam mindsetu, że robię coś dla kasy. Po prostu tak wyszło - przekonuje młoda gwiazda i dodaje, że wbrew temu, co myślą niektórzy, sukces nie spadł jej z nieba: