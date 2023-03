Roksana Węgiel otwiera się na temat DEPRESJI: "Nie mogłam normalnie funkcjonować"

Roksana Węgiel w 2016 roku zwyciężyła program "The Voice Kids", co utorowało jej drogę do reprezentowania Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Młodziutka wokalistka zachwyciła europejskich słuchaczy i w efekcie zwyciężyła konkurs dla młodych wykonawców, co niewątpliwie pomogło jej w rozwinięciu kariery. Ostatnio o 18-latce było szczególnie głośno, gdy wyszło na jaw, że spotyka się ze starszym o osiem lat tekściarzem Kevinem Mglejem.