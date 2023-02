Roksana Węgiel i ukochany odgryzają się "fanom" pod walentynkowym postem. Tekściarza nazwano "TANIM BEDOESEM"...

Yoko 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jak dla mnie to wszystko wygląda na chwyt marketingowy. Dziecięce "gwiazdki" mają to do siebie,że szybko dorastają a zainteresowanie ich osobą szybko przemija (przykładów można mnożyć setki). Tu ktoś wymyślił taki sposób na podsycanie jej dalszej kariery. Chyba dobry sądząc po zainteresowaniu i emocjach jakie wzbudza. Problem w tym,że równie krótkotrwały, bo ile czasu można mówić o tym samym. Jeśli zaś chodzi o samą relację. Dziewczyna jest młodziutka,trudno ją oceniać. Za to gość będący na dodatek ojcem i bujający się po mediach społecznościowych z licealistką. No co tu komentować.