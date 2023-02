Roksana Węgiel, Kevin Mglej i chart Szafir pielęgnują miłość przy kominku. Rodzina pełną gębą? (FOTO)

Sssss 55 min. temu zgłoś do moderacji 108 5 Odpowiedz

Ale baby są głupie to szok, młoda zarobiona , nie brzydka i sobie wziela faceta z ogonem co gorsza on nie jest nawet przystojny, mogłaby mieć dużo lepszego, bez dzieciaka. Dziecko będzie jego na zawsze ty nie I chociażby dlatego nigdy nie będziesz najważniejsza czy ty czy doda dla swojego obecnego partnera, już muskała jechaćw góry z jego dziećmi, jak przycvod,a swieta czy inne uroczystości zawsze na 1 miejscu dzieciak ,jeśli u niego tak nie jest, to nie istotne zawsze jest też ta ex matka dziecka, urodziny ,imieniny etc zawsze razem choć niby dawno osobno..m lipaaa i tyle