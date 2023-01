Chłopak Roksany Węgiel i jego była narzeczona świętują trzecie urodziny synka: "MÓJ KSIĄŻĘ" (ZDJĘCIA)

Nona 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Roxi biegnij zwiewaj uciekaj. Nigdy faceta dzieckiem. Mozesz byc szczesliwa z kims innym, szkoda Twojego czasu. Kazdy czlowiek moze byc szczeslowy z wieloma roznui osobami. Po co Ci uzeranie z byla, to tak male dziecko. Nawet jesli kest ok, gdybusxie Wy mieli dziecko to zaraz beda problemy. Po co Ci to??