26-letni chłopak Roksany Węgiel ma dziecko ze ZNANĄ AKTORKĄ!

Roksana Węgiel zakochana. Kim jest jej ukochany, Kevin Mglej?

Choć wyznanie Roxie może być dla wielu zaskoczeniem, to o tym, że spotyka się ze starszym od siebie songwriterem mówiło się już od jakiegoś czasu. Kevin Mglej ma 26 lat i jest właścicielem czterech firm, a ukochaną poznał przy okazji wspólnej pracy w studiu. Roksana przyznaje, że dla obojga była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Chłopak Roksany Węgiel o nagłym zainteresowaniu mediów. Wspomniał o synu

Zgodnie z oczekiwaniami, o związku 18-latki z 26-letnim songwriterem rozpisują się już wszystkie media. Kevin zdążył się już odnieść do nagłego zainteresowania, jakim obdarzyły go portale plotkarskie. Jakiś czas temu na Instastories umieścił krótką odezwę, w której opowiedział kilka faktów o sobie i sprostował kilka informacji krążących po sieci.

Z bliżej niezrozumiałego powodu jestem dzisiaj tagowany w jakimś milionie rzeczy, co osobiście mnie bawi i skłania do zabawy - kilka faktów o Kevinie - zaczął.

W podpunktach podkreślił, że nie jest producentem muzycznym, tylko właśnie songwriterem, prowadzi cztery firmy, nie trzy, a głosy hejterów "interesują go tyle, co zgolona część brody". Wspomniał też o tym, że do tej pory nie miał żony, za to doczekał się syna.