Blanka Lipińska czuje wstręt do przygodnego seksu: "Poznajesz kogoś i idziesz z nim do łóżka, TO OBRZYDLIWE"

Aha 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

No ok, ale z drugiej strony dla mnie jest obrzydliwe isc do lozka z Baronem - a im dluzej go znasz tym gorzej, bo coraz lepiej widzisz co dostalas na talerzu i nie widzisz ze bedziesz miec po tym sraczke.