Blanka Lipińska pozuje NAGO nad basenem! "Trzeba jakoś zarobić na remont" (FOTO)

Choć Blania twierdzi, że żyje skromnie, a do "luksusu jej daleko", jest w trakcie urządzania nowego, jakby nie patrzeć, luksusowego mieszkania. Lipińska zadbała o to, by w jej nowych czterech kątach znalazła się nie tylko pokaźnych rozmiarów garderoba, ale i stylowa łazienka dla gości.