"Milionerka" Blanka Lipińska wyznaje: "Zostałam wychowana w rodzinie, która była BIEDNA"

Do luksusu mi daleko. Ja jestem przyzwyczajona do pewnych rzeczy, które przyszły do mnie z czasem, jak na przykład markowe okulary, ale kiedyś musiałam na nie bardzo długo zbierać, żeby kupić sobie jedną parę markowych okularów czy markowych butów. Zbierałam na nie miesiącami (...). Teraz po prostu mam więcej pieniędzy, to sobie mogę je kupić, ale ja żyję bardzo skromnie i jeżeli mnie ktoś poznaje już jako Blankę Lipińską - "gwiazdę" i nagle widzi sposób, w jaki ja żyję i wydaję swoje pieniądze, to jest zaskoczony - przekonuje.