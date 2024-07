Blanka Lipińska DEBIUTUJE NA ŚCIANCE z ukochanym podczas pokazu mody (ZDJĘCIA)

Wtorkowy pokaz mody nowej kolekcji uwielbianego przez celebrytów duetu Paprocki & Brzozowski śmiało może pretendować do wydarzenia tygodnia. Tego dnia w warszawskiej Elektrowni Powiśle miało miejsce istne zatrzęsienie najznamienitszych przedstawicieli rodzimego show-biznesu. Dla niektórych gwiazd była to idealna okazja nie tylko do pochwalenia się wyszukaną kreacją, ale także partnerem.