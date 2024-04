Blanka Lipińska eksponuje smukłą sylwetkę w kusym stroju kąpielowym (FOTO)

Zzz 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No cóż, widać że to jest taka właśnie szczupła z niejedzenia sylwetka, a nie ze zdrowej aktywności. Ciało chude, a mięśni nie widać, bo ich nie ma. Zemści się to na niej w przyszłości, jak będzie mieć 60-70 lat. Będzie pewnie nadal chuda, ale słaba, kości i stawy siądą. Ludzie muszą zrozumieć, że żeby na starość nie być na niczyjej łasce i być sprawnym do końca życia to trzeba ćwiczyć z obciążeniem, wzmacniać mięśnie. Jak tylko nie trafi się choroba to można w sprawności umrzeć z przyczyn naturalnych, a nie być wożonym na wózku i noszonym z łóżka na fotel i na odwrót. Ćwiczcie dla godnej starości na własnych warunkach, a nie dla sylwetki, która z czasem i tak się zmienia na gorsze.