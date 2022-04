Blanka Lipińska gorzko o relacjonowaniu życia uczuciowego w sieci: "Wyciągnęłam gigantyczne lekcje. To robi więcej ZŁEGO NIŻ DOBREGO"

Jagba 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

To jeżeli Ty Blanka nie wiedziałaś, że im większy szum wokół związku, tym gorzej dla relacji? Nie wiedziałaś, że nie opowiada się obcym o swoich intymnych sprawach, pokazując wszystko, relacjonując niemal każde spotkanie? To ile ty masz Blanka lat? Czy jakaś jesteś średnio ogarnięta? Rozumiem, gdyby to był pierwszy związek... Jesteś tak głupia, że musisz wszystko wywlekać, a potem dziwisz się, że ludzie się śmieją, bezczelnie wypytują i domagają szczegółów? Przecież większość kobiet, nauczona przykładem koleżanek, unikałaby tego jak ognia wiedząc doskonale, że to przynosi ogromne szkody dla relacji. A Ty się cisnęłaś na siłę i teraz mędrkujesz, że już nie, że koniec z tym. Sama sobie zapracowałaś na to, co masz. Kasa to nie wszystko Blania. Seks to nie wszystko, Blania. Czasami trzeba użyć mózgu.