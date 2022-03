Dociekliwa fanka pyta Blankę Lipińską, czy się z KIMŚ SPOTYKA. "Ja uczę się na błędach"

365 DNI 9 min. temu zgłoś do moderacji 32 0 Odpowiedz

Już sporo czasu minęło od premiery tego filmu, ale muszę wyjaśnić najczęściej powtarzane bzdury i nieporozumienia, które napisano na jego temat. Po pierwsze totalną brednią jest to (co chociażby głosiły niektóre feministki i ludzie o małym rozumku), że w tym filmie były jakieś sceny gwałtu, czy w ogóle normalizowanie gwałtu. NIE. Nie było ani jednej sceny gwałtu (zresztą w 50 shades też nie było). Cały pomysł na sceny erotyczne opiera się na pewnej kontrowersyjnej, lecz popularnej kobiecej fantazji o nazwie "gwałt" kontrolowany, czyli że jest jakby pewne wymuszenie, ale takie na które kobieta podświadomie wyraża zgodę (świetnie to pokazano na początku filmu w scenie ze stewardesą). To samo było z główną bohaterką filmu przy tej pierwszej scenie erotycznej pomiędzy nimi. To nie był żaden gwałt czy syndrom sztokholmski, lecz spełnienie pewnej fantazji, która została zamieniona w powieść, a potem film. Trzeba to interpretować na tej zasadzie że jakaś kobieta powie dla swojego faceta, że chciałaby coś takiego zagrać, a nie dosłownie że mafioso ją porywa i chce zmusić żeby go pokochała. Wiele kobiet marzy o mężczyźnie, który jakby weźmie je siłą, ale siłą to w żadnym razie nie znaczy brutalnie czy całkowicie wbrew ich woli, bo na tym właśnie polega kontrolowany gwałt, który oczywiście nie jest gwałtem. A ogromna popularność tych dwóch filmów wśród kobiet świadczy o tym że typowe romanse ich znudziły i chcą cos innego.