Blanka Lipińska pozdrawia z wakacji w Tajlandii: "Chciałabym przynajmniej udawać, że jest NORMALNIE" (ZDJĘCIA)

Blanka Lipińska należy do szerokiego grona celebrytek, które wręcz kochają dalekie wojaże i nie szczędzą grosza na podróżowanie "po królewsku" . Na początku roku pisarce zamarzyła się podróż do Tulum, które rok wcześniej określiła mianem "przereklamowanego" . Przy drugim podejściu udało jej się jednak odczarować ubóstwianą przez influencerki meksykańską miejscowość.

Witam was z Tajlandii - relacjonowała Lipińska. Po raz pierwszy w życiu tu przyjechałam. Bardzo marzyłam o tej podróży i po prawie 20 godzinach podróży jesteśmy na miejscu w przepięknym hotelu. I tą podróżą chciałabym wrócić do moich rytuałów na Instargamie, czyli do tego, żeby przynajmniej udawać, że jest normalnie. Nie udając oczywiście, że nie wiem, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Po prostu, żeby do Was gadać, być odskocznią i oddechem. Postaram się dać wam odrobinę poczucia, że jeszcze będzie lepiej.