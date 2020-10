Blanka Lipińska i Baron ROZSTALI SIĘ!

Ghv 6 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Baron to facet bez honoru. Tu się zabawić, tam się zaczepić. Bez głebszego zaanagażowania, dlatego tak łatwo mu to przychodzi. Blanka, niby taka wyzwolona, independent, bogata, niepotrzebujaca faceta, bo jest spełniona itd itp. To też ściema. Facet się pojawił to natychmiast całe życie jest podporzadkowane samcowi. Trzeba siebie szanować i byc prawdziwym, nie udawać, wtedy wszytko będzie ok