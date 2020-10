Wywołany do tablicy Baron tłumaczy się z nietowarzyszenia "Blani" w Egipcie: "Każde z nas potrzebuje CZASU DLA SIEBIE"

adam 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Olga Tokarczuk też ma młodego "partnera", lecz Olga jest mądra, inteligentna, utalentowana, jest noblistką i przynosi nam dumę i chwałę. Blanka nawet nie może się z nią równać, to jakby porównać Przemysława Czarnka do Margaret Theatcher. Lipińska zgrywa się na feministką, ale bliżej jej do Czarnka niż do krzywdzonych w Zatoce Kultury dziewczynek