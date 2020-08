Rozmarzony Baron wspomina "tajemnicze" początki związku z Blanią: "Już wtedy było love, ale NIKT NIE WIEDZIAŁ" (FOTO)

Choć dziś Blanka Lipińska i Baron są nieustannie na świeczniku, to jeszcze jakiś czas temu bardzo dbali o to, aby ich relacja nie wyszła na jaw. Co prawda nie jest jasne, jak długo kontrowersyjna "pisarka" i jej luby znali się przed rozpoczęciem wspólnego życia, ale pierwszym sygnałem miała być obecność Barona na oficjalnej premierze filmu Lipińskiej 365 dni.