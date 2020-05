Rozmarzona Blanka Lipińska wyznaje Baronowi miłość na Instagramie: "DZIĘKUJĘ ZA CIEBIE" (FOTO)

Blanka Lipińska najwyraźniej już na dobre rozgościła się w polskim show biznesie. Celebrytka ma świadomość tego, że wzbudza ogromne zainteresowanie i starannie to wykorzystuje. Z tego też powodu raczy obserwujących każdym intymnym szczegółem swojej relacji z "Barusiem", co miewa różne efekty...





Mijające tygodnie to dla Blanki Lipińskiej także niezliczone doniesienia na temat jej powiązań z Zatoką Sztuki. Wszystko oczywiście dzięki Sylwestrowi Latkowskiemu i filmowi Nic się nie stało, który sprowokował nawet celebrytkę do umieszczenia w sieci stosownego oświadczenia. Sama Blanka twierdzi, że jej wizerunek został użyty jako zachęta do obejrzenia dokumentu i "nic nie wie" w tej sprawie.





Gdy tylko emocje po filmie Latkowskiego już nieco opadły, to Blanka skupiła się znów na tym, co robi najlepiej, czyli relacjonowaniu swojej relacji z Baronem ku uciesze gawiedzi. Tym razem wyraźnie zrelaksowana celebrytka umieściła na swoim koncie nowe zdjęcie, na którym najwyraźniej wspomina wspólnie spędzony czas. Opis z kolei wykorzystała do tego, aby wyznać "Barusiowi" miłość.





Miłość sprawia, że patrzysz na świat przez różowe okulary... Moje są niebieskie, a mimo to widzę na różowo. Dziękuję Ci Baron... za Ciebie - napisała z nutką romantyzmu Lipińska.





Urocze?