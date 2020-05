Rozanielona Blanka Lipińska chwali się zdjęciem w łóżku z Baronem i ogłasza: "DZIEŃ BEZ MAJTEK"

Dora 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie wierzę... Kobieto nie kompromituj się... ona chyba wychodzi z założenia, że nie ważne jak piszą, ważne by pisali... Barona uwielbiałam, jego wypowiedzi w the voice, poczucie humoru, No ale sorry, stracił ...