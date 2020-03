Baron pokazał zdjęcie tego, co zostało z szarlotki w KSZTAŁCIE SERCA. Blanka Lipińska ma talent do wypieków?

Blanka Lipińska szturmem wkroczyła do polskiego show biznesu jako autorka polskiej odpowiedzi na 50 twarzy Greya. Odkąd jej powieść stała się bestsellerem, świeżo upieczona celebrytka nie marnuje ani sekundy i nieustannie zabiega o podtrzymanie zainteresowania mediów.

Chociaż jeszcze do niedawna Blankę najczęściej wypytywano o szczegóły filmowej adaptacji 365 dni, w ostatnim czasie najgłośniej mówi się o jej życiu uczuciowym. Niedawno wyszło na jaw, że Lipińska spotyka się z gitarzystą Afromental, a przy okazji byłego partnera Julii Wieniawy, Barona. Początkowo pisarka i juror The Voice starali się trzymać swoje uczucia z dala od ciekawskich spojrzeń. Obecnie jednak Blanka coraz częściej opowiada o szczegółach relacji z nowym ukochanym. Szkoda tylko, że najchętniej robi to za kierownicą...