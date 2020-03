Blanka Lipińska o debiucie w roli prowadzącej: "Wzoruję się na Robercie Makłowiczu"

Hshshs 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Ciekawe czy ktokolwiek z Was którzy komentujcie oglądał ten program. Ja oglądałam i przyznam szczerze że Lipińska prowadzi to naprawdę nieźle. Nie spodziewałam się bo też nie palam do niej nadmierną sympatią. Teraz daje jej duży plus. Tym bardziej że nie jest prowadzącą z doświadczenia czy wykształcenia. Dla porównania zobaczcie jak prowadzi hotel paradzie Klaudia .... to się tyczy też innych modelek prowadzących tego typu programy... słabo