TYLKO NA PUDELKU: Blanka Lipińska twierdzi, że może nagrywać, kierując autem. Policja: "To nie kwestia przepisów, a ZDROWEGO ROZSĄDKU"

Rozwiewając wasze wątpliwości, czy mogę prowadzić i mówić do was jednocześnie - mogę, sprawdziłam . (...) Nie łamię żadnego przepisu, ani też prawa . Także tutaj ocieram łzę tym wszystkim, którzy bardzo chcieli się do mnie przyczepić. Niestety, Lipińska zanim coś zrobi, to sprawdza, czy może - zapewnia.

Każda czynność odwracająca uwagę od tego, co dzieje się na jezdni jest niewłaściwa. To są milisekundy, których później brakuje, żeby właściwie zareagować. Musimy liczyć się z konsekwencjami, które mogą nas czekać, jeśli to my spowodujemy wypadek. Korzystanie z Instagrama jest fajne, może przynosić wiele korzyści, ale powinniśmy to robić w takim czasie, który wyklucza spowodowanie niebezpieczeństwa. To nie jest kwestia przepisów, to jest kwestia zdrowego rozsądku - tłumaczy Mariusz Mrożek z Komendy Stołecznej Policji.