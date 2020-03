Blanka Lipińska POTWIERDZA związek z Baronem! "Cóż mam powiedzieć? Spotykamy się"

Blanka Lipińska i Baron od kilkunastu dni są na językach wszystkich mediów plotkarskich w Polsce. Wszystko z powodu ich rzekomo bliskiej relacji, czemu autorka 365 dni i juror The Voice of Poland zaprzeczali w ostatnich tygodniach. Fakty były jednak zupełnie inne, a poszlak w tej sprawie zdecydowanie nie brakowało .

Teraz wygląda na to, że Blance znudziło się już wodzenie mediów za nos i postanowiła bezpośrednio odnieść się do krążących w sieci plotek. Tym samym po długiej zabawie w kotka i myszkę Lipińska w końcu potwierdziła, że ona i Baron rzeczywiście są parą .

Co więcej, okazuje się, że Blanka i Baron spotykają się ze sobą już od 1,5 miesiąca. Oznacza to, że na premierze 365 dni byli już parą i wyjątkowo długo udało im się zwodzić wszystkich zainteresowanych ich relacją. Brak reakcji na plotki tłumaczy z kolei chęcią uniknięcia rozgłosu, choć to się raczej nie udało...