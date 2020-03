Niereformowalna Blanka Lipińska NADAL rozmawia z telefonem, kierując autem i wyznaje: "Zrobiłam Baronowi szarlotkę w KSZTAŁCIE SERCA"

Blanka Lipińska dwoi się i troi, by utrzymywać zainteresowanie mediów swoją osobą. Najpierw była głośna promocja filmowego "dzieła" celebrytko-pisarki, a teraz przyszedł czas, by nieco pochwalić się publicznie szczegółami życia uczuciowego, którego Lipińska tak dzielnie starała się chronić.

Przypomnijmy, że już od kilku tygodni w mediach plotkowało się, że Blanka nawiązała bliską relację z byłym chłopakiem Julii Wieniawy , czyli Baronem . Oboje jednak próbowali trzymać to uczucie w tajemnicy, ale zbyt długo nie wytrzymali. Najpierw podczas wypadu do Sopotu "przyłapali" ich paparazzi, a później doczekaliśmy się już pierwszego, oficjalnego zdjęcia na Instagramie.

Okazuje się, że teraz to chyba dopiero się zacznie, gdyż Blanka coraz chętniej opowiada o Baronie. Oczywiście robi to, kierując autem...

Niereformowalna Blanka nie daje jednak za wygraną i tym razem postanowiła usiąść za kółkiem, by uraczyć fanów opowieścią o trzymaku do telefonu, który oddał jej wspaniałomyślny Baron. Ale na tym wywód się nie skończył, bowiem później Lipińska zabrała głos w sprawie... bezglutenowej szarlotki, która zachwyciła Aleksandra.

Dostaję od was dużo pytań dotyczących szarlotki bez glutenu. Czy była dobra? No cóż, trzeba zapytać Barona, ponieważ to on ją jadł i prawie zjadł. Zrobiłam ją w brytfance w kształcie serca. Tak, jestem romantyczna, ale nie mówcie nikomu, bo stracę opinię podłej, zimnej s*ki - wyznaje.