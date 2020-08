Zakochana po uszy Blanka Lipińska świętuje PÓŁ ROKU związku z Baronem: "Super jest być twoją dziewczyną"

Blanka Lipińska nigdy nie ukrywała, że Baron wpadł jej w oko na długo zanim został jej chłopakiem. Początkowo autorka powieści erotycznych nie spodziewała się, że muzyk zwróci na nią uwagę, gdyż była przekonana, że Alek "woli młodsze" . Odkąd jednak udało jej się "usidlić" obiekt westchnień, Lipińska wykorzystuje każdą okazję, by pochwalić się swoim udanym życiem uczuciowym.

Po powrocie z rajskich wakacji na Krecie Blania i jej luby wybrali się do jednego z warszawskich klubów, w którym Baron grał pierwszy koncert od czasu lockdownu. Za sceną nie mogło zabraknąć podekscytowanej Lipińskiej, która dokumentowała na swoim instastory przebieg imprezy.

Blanka Lipińska wspomina urodziny: "Dostałam najbardziej wyjątkowy prezent z życiu"

W niedzielę rano celebrytka dodała na swoim Instagramie romantyczny post adresowany do ukochanego.

To już pół roku. Tak, wiem jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym. Tak, liczę miesiące i uwielbiam to. Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie. A tak poważnie... Super jest być Twoją dziewczyną - napisała.