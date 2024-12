Blanka Lipińska kontynuuje nagonkę na święta: "Dzielenie się opłatkiem jest OBRZYDLIWE"

Papież Franciszek zaapelował do wszystkich walczących na wojnach (jak jego poprzednicy), żeby na czas Bożego narodzenia nastąpił rozejm w walkach. A co po święcie bożego narodzenia? - Ano jak w czasach I i II wojny światowej i innych wojnach rzezie, zbrodnie, luddo-bójstwa, niszczenia na potężną skalę. Oczywiście z błogosławieństwem kapelanów wszelkiej maści i różnych ,,religii miłości". No, bo po to kapelani, mułłowie, popy.. są w armiach. Gut mit uns, Bóg Honor Ojczyzna, Allah akbar, itd. itp. Nie wiem jakie jest hasło u prawosławnych. Ale patrząc na to serwują sobie i innym wzajemnie pociski, bomby i rakiety maksymalnie wypełnione ich religijną miłością musi być ono dobitne.