Blanka Lipińska znów UTYSKUJE na dzieci zbierające cukierki w Halloween i oznajmia: "Nie widzę powodu, aby wydawać kasę na obce dzieci"

Blanka Lipińska znów zabarykaduje się przed dziećmi? Ujawnia plany na Halloween

Info dla wszystkich, którzy piszą do mnie, że "wystarczy dać cukierka". Po pierwsze nie widzę powodu, aby wydawać kasę na obce dzieci, które nawet nam "dzień dobry" nie mówią, a po drugie nie życzę sobie walenia do drzwi co trzy minuty i krzyków aż do północy. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to trwa od 19 do 24, a ja mam prawo nie mieć na to ochoty. O brudzeniu drzwi i ścian już wspominać nie będę - wyjaśniła.