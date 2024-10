Piotr Mróz OSTRO o Halloween: "Czczenie zła. To są obrzędy na cześć SZATANA". W trakcie wywiadu wyciągnął RÓŻANIEC (WIDEO)

Piotr Mróz OSTRO o Halloween: "Czczenie zła. To są obrzędy na cześć szatana...". Aktor wyciągnął różaniec w trakcie wywiadu

W październiku wyciągamy to - powiedział, machając do kamery wyjętym z kieszeni różańcem. Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie.

Ja nie wiem, czemu my robimy z tego jakieś poruszenie - ciągnął. Polska deklaruje, że 90 proc. naszego społeczeństwa to są katolicy i chrześcijanie. Dlaczego my robimy z tego coś niezwykłego, że ktoś pójdzie do kościoła, że wyjmie różaniec. To powinna być normalność. To powinno być wpisane w naszą codzienność. Jeżeli Pan Bóg takiemu ułomnemu i upadającemu człowiekowi jak ja chce dać pewne narzędzie, by przez moją skromną osobę coś przekazać, to ja jestem bardzo wdzięczny i to jest dla mnie zaszczyt.