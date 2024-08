Piotr Mróz po rozstaniu z narzeczoną udał się na Jasną Górę: "Postanowiłem, że dołączę do grupy pielgrzymkowej"

Bibi 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jeśli jest to szczere, a nie na pokaz, albo żeby coś udowodnić byłej narzeczonej, to gratuluję. Mimo, że sama nie jestem aktywna katoliczką to uważam, że każde zatrzymanie się w pędzie dzisiejszego życia, każda zaduma nad swoim życiem, swoją wiarą jest super i wyjdzie nam na dobre. Ale to musi wyjść z potrzeby serca a nie po to, by np. odzyskać ukochaną udowadniając jej, jak to się bardzo zmieniłem. Nie znam ich relacji i nie mi oceniać co tam zaszło, ale uczciwa refleksja nad sobą, swoim życiem, swoim związkiem wyjdzie mu tylko na dobre!! Każdemu z nas wyjdzie!